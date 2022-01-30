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Ник Нерс едва не потерял сознание в концовке матча с «Майами»

Ник Нерс едва не потерял сознание в концовке матча с «Майами»

Главный тренер «Торонто» Ник Нерс тяжело перенес затяжной матч против «Майами» (124:120). В концовке третьего овертайма, когда форвард Паскаль Сиакам готовился к исполнению штрафного броска, камера выхватила стоявшего возле скамейки «Рэпторс» Нерса, поза которого выражала крайнюю степень напряжения.

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