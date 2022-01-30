Ник Нерс едва не потерял сознание в концовке матча с «Майами»

Главный тренер «Торонто» Ник Нерс тяжело перенес затяжной матч против «Майами» (124:120). В концовке третьего овертайма, когда форвард Паскаль Сиакам готовился к исполнению штрафного броска, камера выхватила стоявшего возле скамейки «Рэпторс» Нерса, поза которого выражала крайнюю степень напряжения.
Популярные статьи
- Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»
- Илья Яшин: «Единой России» очень выгодно набирать спортсменов. Депутаты-спортсмены оказываются самыми послушными и одиозными»
- Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с котом-гифкой и песней «Дикая кошка»
Свежие комментарии