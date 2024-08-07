В США представили чехол для зарядки от солнца

Американская компания GoSun предлагает заряжать электрокары с помощью устройства EV Solar Charger. EV Solar Charger представляет собой раскладной набор солнечных батарей, крепящийся на крыше, и подключающийся напрямую в зарядный порт электрокара через 120-вольтовый кабель.