В США представили чехол для зарядки от солнца

Американская компания GoSun предлагает заряжать электрокары с помощью устройства EV Solar Charger. EV Solar Charger представляет собой раскладной набор солнечных батарей, крепящийся на крыше, и подключающийся напрямую в зарядный порт электрокара через 120-вольтовый кабель.
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