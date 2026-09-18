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Женщина погибла, ее сын пропал после рыбалки в Карелии

Женщина погибла, ее сын пропал после рыбалки в Карелии

СергейА.Ш./Яндекс.Карты (река Водла) Тело женщины обнаружили в акватории реки Водлы в Карелии. Об этом 18 сентября сообщили в региональном СК.

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