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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» победил «Барыс» – 5:2. Хабаровчане выиграли все 4 матча в сезоне у астанинцев

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. «Амур» победил во всех четырех матчах с «Барысом» (5:1, 3:0, 5:0, 5:2) в этом сезоне.

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