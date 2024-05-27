Батальон ВСУ "Волки Да Винчи" начал набор новобранцев в тюрьмах

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали набор новобранцев в тюрьмах страны. Об этом сообщил представитель отдельного штурмового батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Дмитрий Савченко в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии