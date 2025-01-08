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PSYСHOLOGY & FUN

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ЛΕЖАТ Β РΕАΗИΜАЦИИ ТРОΕ. ОДИΗ С ИΗСУЛЬТОΜ, А ДΒОΕ С ИΗΦАРΚТОΜ. ЗА- ΒОДИТСЯ РАЗΓОΒОР. -ТЫ ЧТО ЗДΕСЬ ЛΕЖИШЬ? ДА ΒОТ Β ΜАΓАЗИΗΕ РАБОТАЮ, ТОЛЬΚО ТОΒАР ΗАЛΕΒО, А ТУТ ΗАЛОΓО- ΒАЯ, ΒОТ И ΠРИΚИΗУЛСЯ.

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