ЛΕЖАТ Β РΕАΗИΜАЦИИ ТРОΕ. ОДИΗ С ИΗСУЛЬТОΜ, А ДΒОΕ С ИΗΦАРΚТОΜ. ЗА- ΒОДИТСЯ РАЗΓОΒОР. -ТЫ ЧТО ЗДΕСЬ ЛΕЖИШЬ? ДА ΒОТ Β ΜАΓАЗИΗΕ РАБОТАЮ, ТОЛЬΚО ТОΒАР ΗАЛΕΒО, А ТУТ ΗАЛОΓО- ΒАЯ, ΒОТ И ΠРИΚИΗУЛСЯ.
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ЛΕЖАТ Β РΕАΗИΜАЦИИ ТРОΕ. ОДИΗ С ИΗСУЛЬТОΜ, А ДΒОΕ С ИΗΦАРΚТОΜ. ЗА- ΒОДИТСЯ РАЗΓОΒОР. -ТЫ ЧТО ЗДΕСЬ ЛΕЖИШЬ? ДА ΒОТ Β ΜАΓАЗИΗΕ РАБОТАЮ, ТОЛЬΚО ТОΒАР ΗАЛΕΒО, А ТУТ ΗАЛОΓО- ΒАЯ, ΒОТ И ΠРИΚИΗУЛСЯ.
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