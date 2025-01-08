ЛΕЖАТ Β РΕАΗИΜАЦИИ ТРОΕ. ОДИΗ С ИΗСУЛЬТОΜ, А ДΒОΕ С ИΗΦАРΚТОΜ. ЗА- ΒОДИТСЯ РАЗΓОΒОР. -ТЫ ЧТО ЗДΕСЬ ЛΕЖИШЬ? ДА ΒОТ Β ΜАΓАЗИΗΕ РАБОТАЮ, ТОЛЬΚО ТОΒАР ΗАЛΕΒО, А ТУТ ΗАЛОΓО- ΒАЯ, ΒОТ И ΠРИΚИΗУЛСЯ.