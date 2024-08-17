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Германия дала вторую жизнь любимцам фюрера

Германия дала вторую жизнь любимцам фюрера

Сегодня 186 прочитали Интересные новости из Германии: рядовой брифинг с участием местных журналистов закончился заявлением официального представителя бундесвера о намерении властей чтить память некоторых членов вермахта.

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