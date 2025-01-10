Мужчину задержали в Челябинской области по делу о контрабанде источника радиации

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Челябинской области задержали мужчину по подозрению в попытке осуществить контрабанду радиационного источника, который используется для проверки работоспособности военной техники.
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