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Браво. Русские и китайцы побеждают англосаксов в Пакистане. Чистая победа

Браво. Русские и китайцы побеждают англосаксов в Пакистане. Чистая победа

Вчера 9,3K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Для начала видео с лидерами Азербайджана и Пакистана.

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