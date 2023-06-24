Браво. Русские и китайцы побеждают англосаксов в Пакистане. Чистая победа

Вчера 9,3K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Для начала видео с лидерами Азербайджана и Пакистана.
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