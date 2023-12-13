Росавиация: число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2%

Тенденция к росту количества авиационных инцидентов на российском воздушном транспорте отсутствует. Так, за 11 месяцев текущего года их число с воздушными судами, перевозящими грузы и пассажиров, снизилось на 1,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составило 0,67 тыс.
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