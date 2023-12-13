Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Иванова
    Откуда берутся такие ДУРАКИ,как Шольц???...куда смотрят настоящие немцы!!!Канцлер Германии ...
  • Куаныш Сергазин
    👍👍👍Пашинян заявил о ...
  • leonid
    Микрон Дарманену: иш какой ты хитрый, решил увильнуть. Не получится,я тут еб..сь с этим всем, и ты будешь с этим еб....Макрон отклонил п...

Росавиация: число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2%

Росавиация: число авиаинцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2%

Тенденция к росту количества авиационных инцидентов на российском воздушном транспорте отсутствует. Так, за 11 месяцев текущего года их число с воздушными судами, перевозящими грузы и пассажиров, снизилось на 1,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составило 0,67 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх