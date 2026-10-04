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Коган: участие российских спортивных пар в серии Гран-при зависит от виз

Коган: участие российских спортивных пар в серии Гран-при зависит от виз

Генсек ФФККР Александр Коган заявил, что участие российских спортивных пар в серии Гран-при ISU зависит от виз, передает РИА Новости.

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