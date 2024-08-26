Жителей Карелии предупредили о новой схеме мошенничества: как защититься

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 августа, ФедералПресс. Злоумышленники нашли новый способ обмана жителей Карелии. В группе регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что наблюдается рост случаев мошенничества, связанных с Единой медицинской информационно-аналитической системой.
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