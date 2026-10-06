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Бразильский легионер покинул мини-футбольный клуб «Сургут»

Бразильский легионер Сержио Лопес, известный как Боливар, покинул МФК «Сургут». Игрок присоединился к команде в июле 2026 года, однако из-за травмы не смог полностью проявить себя, сообщили в клубе.

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