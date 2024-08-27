Шойгу заявил о новых подходах Запада к борьбе с Россией

Запад пытается обострить межнациональные проблемы в России. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании с участием полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки и руководителей регионов округа, которое прошло в Нальчике.