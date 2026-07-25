Трамп объяснил отказ от бронежилета шуткой про лишний вес

Дональд Трамп рассказал, почему не стал надевать бронежилет, несмотря на угрозы. Американский лидер выступил с шутливым объяснением на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, который ранее перенесли из-за попытки покушения на президента в конце апреля.