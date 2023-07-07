Гармония в повседневной жизни

Воробей

- “Ограничьте свою половую жизнь. Слишком частые извержения семени сильно уменьшат ваш запас Ци и ухудшат способность концентрации” и «Вы можете исчерпать запасы жизненной энергии слишком активной половой жизнью.” Тут может быть полезно разьяснение и уточнение. Даосы рекомендуют заниматься сексом КАК МОЖНО ЧАЩЕ, но они же рекомендуют минимизировать потерю семени, при этом. Как это можно логически увязать? Даосы практикуют секс без сброса семени! Что позволяет удовлетворить любую паринёршу. А семя сбрасывают только тогда, когда эту нужно для дела, что происходит НАМНОГО реже, чем тогда, когда даос нашёл бы полезным практиковать секс. Поскольку в наше время очень проблематично найти паринёршу соответствующую даосу, по этой теме, то за неимением партнёрши, как меньшее из зол, практикуется соло-секс, тоже без сброса семени семени, в основном.