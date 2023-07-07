Улыбаясь, избавляйтесь от стрессов Не забывайте всегда искренне улыбаться глазами и наполнять сердце любовью.
Гармония в повседневной жизни
Комментарии
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Воробей
- “Ограничьте свою половую жизнь. Слишком частые извержения семени сильно уменьшат ваш запас Ци и ухудшат способность концентрации” и «Вы можете исчерпать запасы жизненной энергии слишком активной половой жизнью.” Тут может быть полезно разьяснение и уточнение. Даосы рекомендуют заниматься сексом КАК МОЖНО ЧАЩЕ, но они же рекомендуют минимизировать потерю семени, при этом. Как это можно логически увязать? Даосы практикуют секс без сброса семени! Что позволяет удовлетворить любую паринёршу. А семя сбрасывают только тогда, когда эту нужно для дела, что происходит НАМНОГО реже, чем тогда, когда даос нашёл бы полезным практиковать секс. Поскольку в наше время очень проблематично найти паринёршу соответствующую даосу, по этой теме, то за неимением партнёрши, как меньшее из зол, практикуется соло-секс, тоже без сброса семени семени, в основном.
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18 час.
В
Воробей
- «Как ни странно, все что нужно делать, — это ничего не делать.” Это вовсе не значит, что действительно достаточно ничего не делать! Особенно это так для небольшого меньшинства человечества, которое качественно отличается от остального большинства. Это меньшинство объективно нуждается в том, чтобы ЕЖЕДНЕВНО нечто вполне конкретное практиковалось для своего рода компенсации их одной негативной особенности: Именно это было сформулированно так: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.” Мф 6:34 Вот эта ~забота для каждого дня~ и касается того, что рекомендуется выполнять ежедневно.
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18 час.
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