Блеск и нищета демократии Западная цивилизация с давних пор имеет весьма прибыльную привычку — прийти в другую страну, дать аборигенам ну очень блестящие бусики, а себе забрать их землю и жизни, стравив их между собой.
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