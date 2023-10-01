NYP: Родственники покойного сенатора Файнштейн вступили в споры за наследство

Тело покойного американского сенатора Дианы Файнштен не успели предать земле, как ее дочь и три падчерицы вступили в ожесточенные споры за ее наследство, которое оценивается в 160 миллионов долларов, сообщает The New York Post.
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