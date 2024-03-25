Санитарная зона. Запад перешел все границы. Как Россия будет относиться к предателям Родины

19 марта 1,3K прочитали В случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован Владимир Путин На Западе сейчас идёт нарратив, озвучиваемый паном Арестовичем.
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