Депутаты СРЗП призвали генпрокурора защитить ветеранов СВО от вымогательств

Депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером социалистов Сергеем Мироновым обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с призывом защитить ветеранов СВО, у которых в различных регионах страны преступники вымогают деньги.