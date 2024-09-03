Депутаты СРЗП призвали генпрокурора защитить ветеранов СВО от вымогательств

Депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером социалистов Сергеем Мироновым обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с призывом защитить ветеранов СВО, у которых в различных регионах страны преступники вымогают деньги.
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