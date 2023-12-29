Плата за посещение Прибайкальского нацпарка изменится с января 2024 года

В 2024 году в Иркутской области изменится плата за посещение Прибайкальского национального парка. Для граждан России стоимость оформления разрешения на посещение парка составит 200 рублей (сейчас 160), для иностранных – 400 (сейчас 320).
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