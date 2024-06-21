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Харьковская дилемма: куда нанесут главный удар ВСУ, если Сырский решится наступать?

Харьковская дилемма: куда нанесут главный удар ВСУ, если Сырский решится наступать?

Пока командование ВСУ медлило с началом полномасштабного контрнаступления, перебрасывало резервы и искало уязвимые места для прорыва, на отдельных участках фронта образовались разрывы и возникла критическая ситуация.

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