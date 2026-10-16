Гегемония — это всегда временное явление. Рим, Британия, теперь США. Когда-то казалось, что Pax Americana будет вечным.
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