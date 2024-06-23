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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бельгия выиграет группу E по мнению букмекеров. Это произойдет, если бельгийцы обыграют Украину, а Румыния не проиграет Словакии

Букмекеры считают, что Бельгия выйдет в плей-офф Евро-2024 с первого места в группе E. Коэффициент на это 2.

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