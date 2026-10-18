Зеленский: если США перейдут на сторону России, Украина не сможет победить В случае, если США примут позицию России, Украина не сможет победить.
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