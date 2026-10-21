Президент США Дональд Трамп © Ken Cedeno/ReutersСтраны ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп больше симпатизирует своему российскому коллеге Владимиру Путину, чем лидеру Украины Владимиру Зеленскому.
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