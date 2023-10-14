С жительницы Никифоровского округа требуют 100 тыс рублей за смешариков

В Никифоровский районный суд поступило гражданское дело по иску ООО «Смешарики» и ООО «Мармелад Медиа» к жительнице Никифоровского округа о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав, сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.