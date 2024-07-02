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Украинские аэродромы стали уязвимы для России. Полковник Матвийчук назвал причину

Украинские аэродромы стали уязвимы для России. Полковник Матвийчук назвал причину

Матвийчук объяснил, почему расположенные на Украине аэродромы стали для русских лёгкой целью.В последнее время Вооружённые силы России то и дело бомбят украинские аэродромы.

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