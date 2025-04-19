Марочко заявил о подготовке ВС РФ плацдарма для продвижения у Фиголевки

ЛУГАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие закрепляются на позициях у Фиголевки в Харьковской области и готовят плацдарм для дальнейшего продвижения, при этом Вооруженные силы Украины безуспешно пытаются контратаковать.
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