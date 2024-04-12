По статистике девушкам у которых в 9 классе есть на что посмотреть, в 11 уже есть, что рассказать

Ненавижу когда в ужастиках человек один в квартире и спрашивает: здесь кто нибудь есть?, как будто убийца ему ответит: дааа я тут на кухне, хочешь бутерброд? Ученик пришел к раввину: - Ребе! У меня есть желание жить вечно! Что делать? - Женись! - И что? Я буду жить вечно? - Нет! Но желание пройдет! Все люди состоят на 80% из воды! А мне вот попадаются мужики, состоящие из воды на 100%: как только утром солнце появляется в окне моей спальни, они тут же испаряются, причём, навсегда.