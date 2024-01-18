Российский вертолёт Ка-52 уничтожил бронетехнику и живую силу ВСУ

Министерство обороны России 18 января в пресс-релизе сообщило о том, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" российской армии уничтожил технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватово-кременном направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии