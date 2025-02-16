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Не оплатил по счетам. Серийный маньяк из Москвы должен государству почти миллион рублей

Не оплатил по счетам. Серийный маньяк из Москвы должен государству почти миллион рублей

Не оплатил по счетам. Серийный маньяк из Москвы должен государству почти миллион рублейПосле решения Московского суда о пожизненном сроке лишения свободы и этапировании осуждённого к местам заключения, выяснилось, что серийный душитель не оплатил задолженность по исполнительным документам почти 850 тысяч рулей и более 59 тысяч рублей исполнительского взноса.

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