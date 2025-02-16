Не оплатил по счетам. Серийный маньяк из Москвы должен государству почти миллион рублей

Не оплатил по счетам. Серийный маньяк из Москвы должен государству почти миллион рублейПосле решения Московского суда о пожизненном сроке лишения свободы и этапировании осуждённого к местам заключения, выяснилось, что серийный душитель не оплатил задолженность по исполнительным документам почти 850 тысяч рулей и более 59 тысяч рублей исполнительского взноса.