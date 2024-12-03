Геймер создал своего “Ведьмак 3” в ответ на запрет покупки игры от его мамы И...

Геймер создал своего “Ведьмак 3” в ответ на запрет покупки игры от его мамыИнтернет-сообщество поклонников игровой серии “Ведьмак” сейчас обсуждает не новую книгу Анджея Сапковского или новости о новой игре, а невероятную историю игрока под ником bay_lenin, которому мама запретила покупать The Witcher 3: Wild Hunt.