Геймер создал своего “Ведьмак 3” в ответ на запрет покупки игры от его мамы И...

Геймер создал своего “Ведьмак 3” в ответ на запрет покупки игры от его мамыИнтернет-сообщество поклонников игровой серии “Ведьмак” сейчас обсуждает не новую книгу Анджея Сапковского или новости о новой игре, а невероятную историю игрока под ником bay_lenin, которому мама запретила покупать The Witcher 3: Wild Hunt.
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