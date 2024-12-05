Кадыров подверг критике Бастрыкина и Колокольцева

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике главу МВД России Владимира Колокольцева и председателя российского Следственного комитета Александра Бастрыкинам из-за дела чеченского подростка Муслима Мурдиева.
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