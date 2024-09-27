Федор Болтин: «Очень петербургская осень»

Председатель Комитета по культуре Петербурга – про фестиваль «Друзья Петербурга» Сегодня стартует большой фестиваль «Друзья Петербурга» (16+), посвященный сохранению культурного наследия и развитию нашего города.
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