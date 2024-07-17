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МВФ представил новый мировой прогноз цен на нефть на 2024 год

МВФ представил новый мировой прогноз цен на нефть на 2024 год

МВФ представил новый мировой прогноз цен на нефть на 2024 год Татьяна АрестоваЭксперты Международного валютного фонда пересмотрели прогнозы по мировым ценам на нефть в 2024-2025 гг.

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