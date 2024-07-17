МВФ представил новый мировой прогноз цен на нефть на 2024 год Татьяна АрестоваЭксперты Международного валютного фонда пересмотрели прогнозы по мировым ценам на нефть в 2024-2025 гг.
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