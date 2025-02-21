Новое исследование: кишечные бактерии и альтруистическое поведение

Ученые из Института мозга и когнитивных наук имени Макса Планка (Max Planck Institute for Brain Research) провели исследование, показывающее, что манипулирование кишечными бактериями с помощью пробиотиков и пребиотиков может усилить альтруистическое поведение у людей.
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