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Новое исследование: кишечные бактерии и альтруистическое поведение

Новое исследование: кишечные бактерии и альтруистическое поведение

Ученые из Института мозга и когнитивных наук имени Макса Планка (Max Planck Institute for Brain Research) провели исследование, показывающее, что манипулирование кишечными бактериями с помощью пробиотиков и пребиотиков может усилить альтруистическое поведение у людей.

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