Более 1000 шведских артистов требуют запретить Израилю участвовать в «Евровидении»

Певица Робин, группа Fever Ray и еще более 1000 шведских артистов подписали открытое письмо к организаторам «Евровидения» с требованием исключить Израиль из числа участников конкурса в этом году на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.
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