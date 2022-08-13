Чего не может Путин

Вчера Дмитрий Медведев выступил с очередным гневным и, я бы сказал, зловещим предупреждением. Дескать, если «киевские отморозки» будут продолжать палить по Запорожской АЭС из всех орудий с молчаливого согласия (но, скорее, поощрения) Запада, то Европе следует вспомнить, что и на ее территории есть АЭС.