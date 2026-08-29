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«Металлург» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» и стал победителем Мемориал Ромазана

«Металлург» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» и стал победителем Мемориал Ромазана

В матче Мемориала имени Ивана Ромазана «Металлург» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» Заключительная встреча предсезонного турнира в Магнитогорске завершилась в овертайме со счетом 3:2.

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