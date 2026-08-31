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Царьград

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Юрист Хаминский разъяснил правила возврата автомобилей в России

Юрист Хаминский разъяснил правила возврата автомобилей в России

Юрист Александр Хаминский рассказал о правилах возврата автомобилей: в течение 15 дней после покупки можно расторгнуть договор при наличии недостатка.

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