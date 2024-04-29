Соучредитель и гендиректор компании TeraWulf Назар Хан: «Запуск протокола Runes поддержал доходы майнеров»

Соучредитель и генеральный директор компании TeraWulf, Назар Хан, выразил уверенность в том, что запуск протокола Runes в сети Биткоина существенно поддержал доходы майнеров, особенно в контексте последствий халвинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии