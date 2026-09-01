Many space missions are searching for life beyond Earth – but are we prepared for the fallout if they succeed?

Historical events hold lessons about collaboration and competition in space that could inform how experts plan for the discovery of life beyond Earth.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым