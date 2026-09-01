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Many space missions are searching for life beyond Earth – but are we prepared for the fallout if they succeed?

Many space missions are searching for life beyond Earth – but are we prepared for the fallout if they succeed?

Historical events hold lessons about collaboration and competition in space that could inform how experts plan for the discovery of life beyond Earth.

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