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В Курской области "Почта России" будет доставлять ветеранам поздравления президента в честь Дня Победы

<p style="text-align:justify"><strong>В преддверии празднования Дня Победы, &laquo;Почта России&raquo; запускает специальную инициативу по доставке персональных поздравлений от президента России Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной войны в Курской области.

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