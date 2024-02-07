Появились подробности о голосовании военных и жителей новых регионов на выборах

«Ъ»: жители новых регионов и военные смогут досрочно проголосовать на выборах Жители четырех новых регионов России, а также военные, врачи и строители смогут досрочно проголосовать в течение недели до первого дня выборов президента.
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