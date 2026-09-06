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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пашков о ЦСКА: «Зачем громкие заявления из клуба – мне непонятно. Состав крепкий, но не сильнее еще 4-5 соперников. У СКА была более мощная закупка, но там молчок»

Олимпийский чемпион Александр Пашков не считает ЦСКА главным фаворитом стартовавшего Фонбет Чемпионата КХЛ.

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