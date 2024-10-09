Священника и военнослужащего подозревают в похищениях и расправах под Белгородом

Фото: Кирилл Нортон/РИА «Новости» С 1997 по 2017 год на территории Белгородской области функционировала организованная преступная группировка (ОПГ), занимавшаяся похищениями людей и осуществлявшая над ними жестокие расправы с целью наживы.