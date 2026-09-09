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В Минпросвещения уточнили, сколько времени должны длиться школьные уроки

В Минпросвещения уточнили, сколько времени должны длиться школьные уроки

Максимальное число уроков и допустимая недельная учебная нагрузка определяются санитарными правилами Продолжительность одного урока в российских школах не должна превышать 45 минут, а для первоклассников установлены более строгие ограничения.

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