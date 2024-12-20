Во Владивостоке открыли новый способ выявления ишемической болезни сердца

Коллективом ученых Владивостокского филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания" создали новый метод диагностики ишемической болезни сердца (ИБС).
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