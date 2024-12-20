Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Да это маленький винтик, так называемый, расходный материал! Вокруг него выстроено шоу- якобы раскрытого дела об убий...ТАСС: обвиняемый ...
  • Александр Жигилий
    А там тренерскую и клубную работу заменяют деньги! Но это тупик в развитии клуба! Убери деньги и иностранцев и тупик-...Тренер Шаронов ра...
  • Воробей
    - " отметив, что этот показатель зависит от крепости семей, а не уровня доходов."     Только совсем идейный слабоумн...Путин привел Тыву...

Во Владивостоке открыли новый способ выявления ишемической болезни сердца

Во Владивостоке открыли новый способ выявления ишемической болезни сердца

Коллективом ученых Владивостокского филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания" создали новый метод диагностики ишемической болезни сердца (ИБС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх