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ИА Регнум

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AC: Трампу пришло время отказаться от поддержки Киева во избежание эскалации

AC: Трампу пришло время отказаться от поддержки Киева во избежание эскалации

Президенту США Дональду Трампу пришло время полностью отказаться от поддержки киевского режима, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

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