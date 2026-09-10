Президенту США Дональду Трампу пришло время полностью отказаться от поддержки киевского режима, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин: эффективно...
- «Если попал, то у...
- «Начнутся убийств...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым